Газзаев объяснил эмоциональное поведение Гогниева

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев оценил результаты «Химок» в текущем сезоне чемпионата России.

«Мы видим пример «Химок», после смены трёх тренеров ситуация там становится всё хуже и хуже. Думаю, что они привыкают к крупным поражениям. Не видно ни игры, ни её качества. Отсюда мы видим внутреннее психологическое состояние команды и главного тренера», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 29 октября «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Голами в составе московской команды отличились Муми Нгамалё (11-я минута), Денис Макаров (29-я), Фёдор Смолов (45-я), Константин Тюкавин (77-я) и Ярослав Гладышев (87-я, 89-я).

Главный арбитр игры Ян Бобровский показал Спартаку Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. «Динамо» (26) поднялось на третье.

Ранее Газзаев прокомментировал победу армейцев над «Локомотивом» в 15-м туре чемпионата России.