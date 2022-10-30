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Итальянский журналист: Манчини был бы рад провести товарищеский матч со сборной России

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Журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказался о возможном товарищеском матче между сборными Италии и России.
Итальянский журналист: Манчини был бы рад провести товарищеский матч со сборной России
  • Gettyimages.ru

«Роберто Манчини, безусловно, был бы рад товарищескому матчу между его командой и сборной России. Он с теплотой вспоминает Питер и период работы в «Зените», — приводит слова Мартини Sport24.

Вместе с тем он не уверен, что товарищеский матч между сборными сможет состояться в ближайшее время.

Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее Карпин допустил, что выступающие в Европе футболисты не сыграют за сборную России в ноябре.

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