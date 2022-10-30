Fichajes: «Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Байера» Диаби

Полузащитник «Байера» Мусса Диаби может продолжить карьеру в «Барселоне».

Полузащитник Ферран Торрес планирует покинуть «Барселону» в следующем сезоне в поисках большего игрового времени, поэтому клуб рассматривает Диаби в качестве его замены, сообщает Fichajes.

23-летний француз является воспитанником ПСЖ. В 2019 году он перешёл в немецкий клуб. Диаби провёл за «Байер» 142 матча во всех турнирах, забил 39 мячей и отдал 41 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать Лионеля Месси зимой.