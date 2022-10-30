Усик назвал примерную дату и место поединка с Фьюри
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«Скорее всего, это будет Саудовская Аравия. Либо февраль, либо март 2023 года», — приводит слова Усика журналист Дэн Рафаэль в социальных сетях.
Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).
Фьюри провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьей.
Ранее Усик стал боксёром года по версии WBO.