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Усик назвал примерную дату и место поединка с Фьюри

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Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в тяжёлом весе Александр Усик рассказал, что его бой с обладателем чемпионского пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри может состояться в Саудовской Аравии.
Усик назвал примерную дату и место поединка с Фьюри
  • Gettyimages.ru

«Скорее всего, это будет Саудовская Аравия. Либо февраль, либо март 2023 года», — приводит слова Усика журналист Дэн Рафаэль в социальных сетях.

Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).

Фьюри провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьей.

Ранее Усик стал боксёром года по версии WBO.

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