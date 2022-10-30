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Дивеев: пока не знаю, вернусь ли в общую группу на зимних сборах

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, когда сможет вернуться к тренировкам в общей группе.
Дивеев: пока не знаю, вернусь ли в общую группу на зимних сборах
  • Gettyimages.ru

«Чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь. Вернусь ли в общую группу на зимних сборах? Пока не знаю, честно. Трудно предсказать», — цитирует Дивеева «РБ Спорт».

23-летний россиянин получил перелом большеберцовой кости в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Торпедо» (0:1).

В нынешнем сезоне защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт Дивеева с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Ранее защитник ЦСКА Матвей Лукин заявил, что команде по силам свергнуть «Зенит» с лидерской позиции в чемпионате России по футболу.

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