Лукин считает, что ЦСКА способен свергнуть «Зенит» с лидерской позиции

Защитник ЦСКА Матвей Лукин заявил, что команде по силам свергнуть «Зенит» с лидерской позиции в чемпионате России по футболу.

«Цель ЦСКА в нынешнем сезоне — первое место. Нам по силам это сделать, у нас очень хорошая команда. Было немало очков, которые мы недобрали, но в следующих матчах нам повезёт, будем и дальше побеждать. «Зенит» можно свергнуть. Стопроцентно», — цитирует Лукина РИА Новости.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» (12 очков) — 14-й.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров оценил работу арбитров в столичном дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.