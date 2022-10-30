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«Сент Луис» уступил «Монреалю» в матче НХЛ, у Тарасенко — гол

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«Сент Луис Блюз» уступил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сент Луис» уступил «Монреалю» в матче НХЛ, у Тарасенко — гол
  • AP

Игра завершилась со счётом 7:4 в пользу «Монреаля».

В составе «Сент-Луис» шайбы забросили Брэйден Шенн (8-я минута), Ноэль Аччари (26-я), Джордан Кайру (30-я), Никита Тарасенко (43-я). У «Монреаля» отличились Кристиан Дворак (41-я, 42-я, 60-я), Коул Кофилд (31-я, 36-я), Ник Судзуки (16-я) и Юрай Слафковски (34-я).

 «Сент-Луис» с шестью очками занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» располагается на 11 позиции с десятью очками в Восточном дивизионе.

Ранее гол Кучерова помог «Тампе» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

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