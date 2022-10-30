Претендент на титул WBC Папин: бой с Бельо был остановлен своевременно

Претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) россиянин Алексей Папин прокомментировал победу над боснийцем Дамиром Бельо.

«Не рано ли остановили бой? Возможно. Для его здоровья, наверное, нет. А для того, чтобы мне самоутвердиться, — рано», — цитирует Папина «Матч ТВ».

Папин выиграл бой в весовой категории до 90,71 кг техническим нокаутом во втором раунде. Поединок прошёл в московском Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

На счету 35-летнего российского боксёра 15 побед (14 нокаутом), одно поражение. Папин занимает первое место в рейтинге и имеет право на бой с чемпионом мира — конголезцем Илунгой Макабу.

Ранее сообщалось, что российский боец Джефф Монсон провёл свой прощальный поединок в смешанных единоборствах.













