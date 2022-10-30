Претендент на титул WBC Папин: бой с Бельо был остановлен своевременно
«Не рано ли остановили бой? Возможно. Для его здоровья, наверное, нет. А для того, чтобы мне самоутвердиться, — рано», — цитирует Папина «Матч ТВ».
Папин выиграл бой в весовой категории до 90,71 кг техническим нокаутом во втором раунде. Поединок прошёл в московском Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
На счету 35-летнего российского боксёра 15 побед (14 нокаутом), одно поражение. Папин занимает первое место в рейтинге и имеет право на бой с чемпионом мира — конголезцем Илунгой Макабу.
Ранее сообщалось, что российский боец Джефф Монсон провёл свой прощальный поединок в смешанных единоборствах.