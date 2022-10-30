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Федотов: скандал с Абаскалем был кем-то спродюсирован

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Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался о конфликте с наставником московского «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Удивлён шумом после дерби. Там не было прецедента. Там были эмоции, рабочий момент, не более того, но кем-то было спродюсировано и пущено в СМИ. Получается, был продюсер у этой истории», — цитирует Федотова РИА Новости.

Федотов сообщил, что после матча он пожал руку Абаскалю.

«Хотели сделать почему-то меня виновным. Мне всегда хочется оставаться порядочным. Даже если что-то происходит в пылу эмоций, это не направлено на оскорбление», — пояснил Федотов.

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих Владимира Федотова, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

Ранее ЦСКА выступил с заявлением по поводу дисквалификации Федотова и Абаскаля.

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