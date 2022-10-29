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Карпин — о выходе «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф Лиги Европы: великолепный успех

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил успехи Станислава Черчесова на посту главного тренера венгерского «Ференцвароша».
Карпин — о выходе «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф Лиги Европы: великолепный успех
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Это великолепный успех», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

«Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы и досрочно гарантировал себе выход в 1/8 финала турнира. Черчесов впервые за 47 лет вывел клуб из Будапешта в плей-офф еврокубка.

Напомним, Карпин летом 2021 года сменил Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Ранее Черчесов оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Ференцварошем».



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