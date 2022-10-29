Карпин: желание Зобнина не вызывать его в сборную не отразится на будущем футболиста

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал решение полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина отказаться от выступления за национальную команду.

«Ничего страшного. Если он будет готов, если будет в хорошем состоянии и если будет нужен, возможно, позовём», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Зобнин дал понять, что у него есть хронические проблемы со здоровьем и ему бы хотелось, чтобы в сборную его пока не вызывали. Хавбек «Спартака» вошёл в состав национальной команды на сентябрьский сбор, но в итоге пропустил товарищескую встречу со сборной Киргизии (2:1).

Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее Карпин заявил, что сборная России по футболу сыграет в ноябрьских матчах двумя разными составами.





