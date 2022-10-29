Карпин: желание Зобнина не вызывать его в сборную не отразится на будущем футболиста
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«Ничего страшного. Если он будет готов, если будет в хорошем состоянии и если будет нужен, возможно, позовём», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Зобнин дал понять, что у него есть хронические проблемы со здоровьем и ему бы хотелось, чтобы в сборную его пока не вызывали. Хавбек «Спартака» вошёл в состав национальной команды на сентябрьский сбор, но в итоге пропустил товарищескую встречу со сборной Киргизии (2:1).
Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.
Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.
Ранее Карпин заявил, что сборная России по футболу сыграет в ноябрьских матчах двумя разными составами.