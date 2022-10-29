Карпин — о словах Кокорина об игре за сборную России: не видит смысла, значит, не надо

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о национальной команде.

«Не видит смысла, значит, не надо», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Кокорин заявил, что не видит смысла играть за национальную команду, когда она ни с кем не конкурирует.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

В сентябре сборная России обыграла на выезде команду Киргизии в товарищеском матче. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1.

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана.