Карпин: штаб сборной России по футболу укомплектован полностью
- РИА Новости
«Штаб сборной укомплектован? Полностью», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.
Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.
Напомним, 24 сентября российская команда обыграла сборную Киргизии в выездной товарищеской игре со счётом 2:1.
Ранее Карпин заявил, что сборная России по футболу сыграет в ноябрьских матчах двумя разными составами.