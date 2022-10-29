Карпин: штаб сборной России по футболу укомплектован полностью

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о комплектовании тренерского штаба национальной команды.

«Штаб сборной укомплектован? Полностью», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.

Напомним, 24 сентября российская команда обыграла сборную Киргизии в выездной товарищеской игре со счётом 2:1.

Ранее Карпин заявил, что сборная России по футболу сыграет в ноябрьских матчах двумя разными составами.









