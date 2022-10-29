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Булыкин — о возвращении в «Локомотив»: пока нет

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался о своём возможном возвращении в московский «Локомотив».
Булыкин — о возвращении в «Локомотив»: пока нет
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«Возвращаюсь ли я в «Локомотив»? Пока нет», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс». На вопрос, может ли он войти в новый состав совета директоров клуба, тоже был дан отрицательный ответ.

Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных 14 октября был избран председателем совета директоров «Локомотива» вместо Александра Плутника. 8 октября красно-зелёные официально объявили об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что в  «Локомотив» необходимо вернуть Юрия Сёмина.






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