Авербух объяснил спад в выступлении Трусовой
- РИА Новости
«Переход к другому тренеру, поиск новой мотивации, взросление — достаточно сложная история. Никому не рекомендовал бы критиковать, а говорить слова поддержки», — цитирует Авербуха ТАСС.
От судей Трусова получила 70,20 балла. Она занимает второе место по итогам короткой программы. Фигуристка выступала под композицию Ainsi Bas La Vida певицы Indila. Лидирует Аделия Петросян.
Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России.