Прудников — о конфликте Гогниева с Глушаковым: не стоит выносить сор из избы
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«Когда это звучит на публике, на камеру — это некрасиво. Одно дело, когда что-то сказано в раздевалке, совсем другое — на камеру. Плохо, когда выносят сор из избы», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».
По его мнению, все конфликты надо оставлять в раздевалке.
«Однако сложно сказать, как бы я повёл себя в этой ситуации», — добавил Прудников.
Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1. Глушаков был заменён на 35-й минуте игры. Футболист отказался жать руку главному тренеру. Гогниев крикнул вслед уходящему в раздевалку Глушакову: «Домой!»
Ранее сообщалось, что после скандала на матче с «Динамо» Глушаков сегодня сыграет в Медиалиге.