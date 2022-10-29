Прудников — о конфликте Гогниева с Глушаковым: не стоит выносить сор из избы

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников высказался о конфликте главного тренера «Химок» Спартака Гогниева с полузащитником Денисом Глушаковым во время игры 15-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«Когда это звучит на публике, на камеру — это некрасиво. Одно дело, когда что-то сказано в раздевалке, совсем другое — на камеру. Плохо, когда выносят сор из избы», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

По его мнению, все конфликты надо оставлять в раздевалке.

«Однако сложно сказать, как бы я повёл себя в этой ситуации», — добавил Прудников.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1. Глушаков был заменён на 35-й минуте игры. Футболист отказался жать руку главному тренеру. Гогниев крикнул вслед уходящему в раздевалку Глушакову: «Домой!»

Ранее сообщалось, что после скандала на матче с «Динамо» Глушаков сегодня сыграет в Медиалиге.