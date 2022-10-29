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Российскому фигуристу Мурашову запретили выступать за Швейцарию

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Российский фигурист Егор Мурашов не сможет представлять сборную Швейцарии на международных турнирах в сезоне-2022/23.
Российскому фигуристу Мурашову запретили выступать за Швейцарию
  • Gettyimages.ru

«Должно было что-то решиться на совете ISU в сентябре, но ему не разрешили. Будет ли он дальше кататься — я не знаю», — цитирует тренера Викторию Буцаеву РИА Новости.

СМИ сообщали, что решение, вероятно, вызвано несоблюдением правила ISU, согласно которому спортсмен может перейти в другую сборную при условии получения гражданства или как минимум годичного проживания в стране.

Мурашов уже успел принять участие в чемпионате Швейцарии, где занял второе место.

Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой на втором этапе Гран-при России.

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