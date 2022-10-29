Гогниев назвал неадекватной реакцию Глушакова на замену в игре с «Динамо»

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался о поведении полузащитника Дениса Глушакова в матче 15-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».

«Реакция Дениса была немножко неадекватной, неправильной. Я вправе поменять кого угодно в любой момент. Я не ошибся с заменой, Казанцев хорошо вышел. Мне нужны мотивированные футболисты, с горящими глазами», — цитирует Гогниева «Спорт-Экспресс».

Наставник «Химок» подчеркнул, что Глушаков — такой же футболист, как и все остальные. Гогниев дал понять, что заменил Глушакова не ради самоутверждения.

«Он очень сильный футболист, был когда-то игроком сборной, но мы живём здесь и сейчас, нужно не просто имя», — добавил Гогниев.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1. Глушаков был заменён на 35-й минуте игры. Футболист отказался жать руку главному тренеру. Гогниев крикнул вслед уходящему в раздевалку Глушакову: «Домой!»

Ранее сообщалось, что после скандала на матче с «Динамо» Глушаков сегодня сыграет в Медиалиге.











