Мостовой назвал «Химки» цирком после разгромного поражения от «Динамо»
- РИА Новости
«Хочется говорить про «Химки». Почему вратарь «привозит» по несколько мячей? Ощущение, что он специально это делает. Безобразие просто. Команда-цирк», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу московской команды.
Напомним, что наставник «Химок» Спартак Гогниев был удалён в перерыве матча. Главный арбитр игры Ян Бобровский показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.
Ранее Гогниев пожелал журналистам позитивнее относиться к тренерской работе.