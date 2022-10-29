Мостовой назвал «Химки» цирком после разгромного поражения от «Динамо»

Бывший футболист Александр Мостовой отреагировал на результат матча 15-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Химками».

«Хочется говорить про «Химки». Почему вратарь «привозит» по несколько мячей? Ощущение, что он специально это делает. Безобразие просто. Команда-цирк», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу московской команды.

Напомним, что наставник «Химок» Спартак Гогниев был удалён в перерыве матча. Главный арбитр игры Ян Бобровский показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

Ранее Гогниев пожелал журналистам позитивнее относиться к тренерской работе.