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Глушаков — о неудачах «Химок»: на этом жизнь не останавливается

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил игру подмосковной команды в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Глушаков — о неудачах «Химок»: на этом жизнь не останавливается
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«Понимаю, что очень плохо. Но жизнь на этом не останавливается, надо дальше двигаться, играть», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

По его словам, необходимо больше работать на тренировках, чтобы выйти из сложной ситуации.

«Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура РПЛ. Глушаков был заменён на 35-й минуте игры. Футболист отказался жать руку главному тренеру Спартаку Гогниеву.

«Динамо» (26 очков) поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-е (девять).

Ранее Массимо Каррера заявил, что «Химки» должны применить санкции в отношении Глушакова.

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