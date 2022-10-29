«Челси» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ

«Челси» в гостях потерпел разгромное поражение от «Брайтона» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Брайтона» мячи забили Леандро Троссард (5-я минута), Паскаль Гросс (90 + 2). В лондонской команде отличился Кай Хаверц (48-я). В свои ворота забили Рубен Лофтус-Чик (14-я), Трево Чалоба (42-я).

«Челси» с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице. «Брайтон» с 18 очками расположился на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» без Холанда минимально обыграл «Лестер».