Сёмин высоко оценил способности Кварацхелии в «Наполи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича полностью адаптировался в чемпионате Италии, становится лидером. Он очень прибавил в командной игре. Нужно отметить, что сейчас «Наполи» играет в самый лучший футбол в Европе», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

«Наполи» со счётом 4:0 одержал победу над «Сассуоло» в матче 12-го тура итальянской Серии А.

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия сделал две результативные передачи, а также забил гол на 36-й минуте.

Ранее директор «Наполи» отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Кварацхелии.