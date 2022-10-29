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Кокорин принял участие в уборке на пляже Лимасола

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Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин принял участие в экологической акции своего клуба.
Кокорин принял участие в уборке на пляже Лимасола
  • Gettyimages.ru

Экоактивисты, а также футболисты и болельщики «Ариса» провели уборку на городском пляже.

«Отлично провели время с командой. Я взял с собой сына, чтобы показать и объяснить ему, как мусор влияет на окружающую среду. Собрали с ним целый пакет», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

31-летний форвард в семи матчах за «Арис» забил три мяча, сделал две результативные передачи. Кокорин перешёл в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа 2022 года.

Ранее Франко Камоцци оценил игру нападающего Александра Кокорина.

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