Кокорин принял участие в уборке на пляже Лимасола
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Экоактивисты, а также футболисты и болельщики «Ариса» провели уборку на городском пляже.
«Отлично провели время с командой. Я взял с собой сына, чтобы показать и объяснить ему, как мусор влияет на окружающую среду. Собрали с ним целый пакет», — цитирует Кокорина «Чемпионат».
31-летний форвард в семи матчах за «Арис» забил три мяча, сделал две результативные передачи. Кокорин перешёл в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа 2022 года.
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