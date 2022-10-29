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Полстяная: девочки из сборной Латвии выразили слова сожаления и поддержки

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Гимнастка Елизавета Полстяная рассказала о реакции девушек из сборной Латвии на её решение завершить карьеру.
Полстяная: девочки из сборной Латвии выразили слова сожаления и поддержки
  • Gettyimages.ru

«Федерация гимнастики Латвии уже давно никак со мной не контактирует. Ещё с того момента в августе, когда потребовали отказаться от гражданства РФ. После этого секретарь федерации гимнастики перестала выходить со мной на связь, даже когда я задавала ей какие-то вопросы. От них реакции никакой не последовало. Некоторые девочки из сборной Латвии написали, выразили сожаления и слова поддержки. Написали девочки, с которыми ездила на свой последний старт, чемпионат Европы. Они поддержали меня», — заявила гимнастка.

Ранее Полстяная рассказала, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

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