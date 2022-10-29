Узнать больше

Кварацхелия в первом тайме за «Наполи» сделал две передачи и забил мяч

Короткая ссылка
«Наполи» обыгрывает «Сассуло» после первого тайма в матче 12-го тура итальянской Серии А.
Кварацхелия в первом тайме за «Наполи» сделал две передачи и забил мяч
  • Gettyimages.ru

Счёт после первого тайма — 3:0. Во всех трёх голах поучаствовал полузащитник Хвича Кварацхелия. Он сделал две результативные передачи, а также забил гол на 36-й минуте.

Напомним, что в текущем сезоне грузин принял участие в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее директор «Наполи» отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Кварацхелии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить