Кварацхелия в первом тайме за «Наполи» сделал две передачи и забил мяч
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Счёт после первого тайма — 3:0. Во всех трёх голах поучаствовал полузащитник Хвича Кварацхелия. Он сделал две результативные передачи, а также забил гол на 36-й минуте.
Напомним, что в текущем сезоне грузин принял участие в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.
Ранее директор «Наполи» отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Кварацхелии.