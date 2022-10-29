Полстяная рассказала, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная рассказала о будущем после завершения карьеры.

«К сожалению, такая ситуация сложилась, и было единственное верное решение. Я его приняла и ни о чём не жалею — значит, так было надо. Я буду работать тренером в Москве. Моя семья живёт в Москве, и я жила и тренировалась в столице до весны этого года. Поэтому сейчас встала на новый путь. Я уже год работаю в спортивном клубе «Спартак». Поэтому с работой проблем не возникло», — рассказала Полстяная.

Ранее Анна Гавриленко дала совет завершившей карьеру Полстяной.