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Гавриленко дала совет завершившей карьеру Полстяной

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Гавриленко дала совет завершившей карьеру Елизавете Полстяной.
Гавриленко дала совет завершившей карьеру Полстяной
  • Gettyimages.ru

«Сложно давать Елизавете какие-то советы, поскольку сама я, когда завершала карьеру, не испытывала никакой досады. У меня был чётко выполненный план плюс имелась травма. Но сильный духом человек вполне способен пережить этот этап адекватно. Чем быстрее Полстяная адаптируется к произошедшему, тем легче и проще ей будет двигаться по жизни», — сказала Гавриленко.

Ранее Яна Батыршина заявила, что о выступлении Полстяной за сборную России речи не идёт.

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