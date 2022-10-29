Гавриленко дала совет завершившей карьеру Полстяной

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Гавриленко дала совет завершившей карьеру Елизавете Полстяной.

«Сложно давать Елизавете какие-то советы, поскольку сама я, когда завершала карьеру, не испытывала никакой досады. У меня был чётко выполненный план плюс имелась травма. Но сильный духом человек вполне способен пережить этот этап адекватно. Чем быстрее Полстяная адаптируется к произошедшему, тем легче и проще ей будет двигаться по жизни», — сказала Гавриленко.

Ранее Яна Батыршина заявила, что о выступлении Полстяной за сборную России речи не идёт.