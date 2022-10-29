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Пресняков-старший признался, что потерял интерес к РПЛ из-за лидерства «Зенита»

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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков — старший признался, что потерял интерес к Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за лидерства «Зенита».
Пресняков-старший признался, что потерял интерес к РПЛ из-за лидерства «Зенита»
  • РИА Новости

«Очень много зарубежных футболистов ушли из РПЛ, а из «Зенита» — нет. Там есть возможность хорошо оплачивать. Петербуржцам не то чтобы помогают, они просто сильнее всех клубов. У них есть кому играть. Конечно, надоело смотреть на их лидерство. Я потерял интерес к РПЛ», — приводит слова Пресняков «Спорт-Экспресс».

По мнению артиста, он не единственный, кто потерял интерес к РПЛ.

«Люди потеряли интерес к РПЛ. У нас начали концерты устраивать, чтобы как-то привлечь внимание. Раньше этого не требовалось. Был полный стадион, который ревел и шумел!» — сказал он.

После 14 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй строчке.

Ранее бывший игрок сборной России Игорь Корнеев заявил, что без господдержки футбол в России обречён.

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