Холанд не попал в заявку «Ман Сити» на матч с «Лестером»
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В составе «Манчестер Сити» с первых минут сыграют Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Лапорт, Кансело, Родриго, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Альварес и Грилиш.
Напомним, что Хосеп Гвардиола поменял Холанда после первого тайма в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:0).
Холанд в сезоне-2022/23 в 11 матчах Английской премьер-лиги забил 17 мячей. В Лиге чемпионов на счету норвежца пять голов в шести играх.
Ранее Гвардиола рассказал о травме Холанда.