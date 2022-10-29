Холанд не попал в заявку «Ман Сити» на матч с «Лестером»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сыграет в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лестером».

В составе «Манчестер Сити» с первых минут сыграют Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Лапорт, Кансело, Родриго, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Альварес и Грилиш.

Напомним, что Хосеп Гвардиола поменял Холанда после первого тайма в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:0).

Холанд в сезоне-2022/23 в 11 матчах Английской премьер-лиги забил 17 мячей. В Лиге чемпионов на счету норвежца пять голов в шести играх.

Ранее Гвардиола рассказал о травме Холанда.