Самоделкина заявила тройной аксель на короткую программу на втором этапе Гран-при России
- РИА Новости
Как сообщает «Матч ТВ», на прокат короткой программы 15‑летняя россиянка заявила тройной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.
Второй этап Гран‑при России проходит в Сочи с 28 по 30 октября.
В субботу, 29 октября, фигуристки представят короткую программу.
Ранее сообщалось, что Трусова исполнит короткую программу без тройного акселя на втором этапе Гран-при России.