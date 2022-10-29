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Самоделкина заявила тройной аксель на короткую программу на втором этапе Гран-при России

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Стал известен запланированный контент фигуристки Софьи Самоделкиной на короткую программу на второй этап Гран‑при России по фигурному катанию.
Самоделкина заявила тройной аксель на короткую программу на втором этапе Гран-при России
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», на прокат короткой программы 15‑летняя россиянка заявила тройной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Второй этап Гран‑при России проходит в Сочи с 28 по 30 октября.

В субботу, 29 октября, фигуристки представят короткую программу.

Ранее сообщалось, что Трусова исполнит короткую программу без тройного акселя на втором этапе Гран-при России.

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