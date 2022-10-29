Самоделкина заявила тройной аксель на короткую программу на втором этапе Гран-при России

Стал известен запланированный контент фигуристки Софьи Самоделкиной на короткую программу на второй этап Гран‑при России по фигурному катанию.

Как сообщает «Матч ТВ», на прокат короткой программы 15‑летняя россиянка заявила тройной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Второй этап Гран‑при России проходит в Сочи с 28 по 30 октября.

В субботу, 29 октября, фигуристки представят короткую программу.

Ранее сообщалось, что Трусова исполнит короткую программу без тройного акселя на втором этапе Гран-при России.