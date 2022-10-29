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Бакаев считает Бельгию фаворитом ЧМ-2022 в Катаре

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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал, кого считает фаворитом чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Бакаев считает Бельгию фаворитом ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru

«Не хотелось бы говорить про Францию. Мне почему-то кажется, что Бельгия должна пройти очень далеко. Это очень сильная сборная, выступающая на высоком уровне на протяжении многих лет, но по тем или иным причинам не добившаяся успеха ни на чемпионате мира, ни Европы. Думаю, в этот раз удача может улыбнуться им.

Почему-то верю в них. В их составе есть много ярких исполнителей. И если к ним добавятся молодые таланты, то у них появится шанс зайти далеко», — сказал Бакаев в интервью RT.

Ранее Бакаев назвал вылет «Рубина» из Российской премьер-лиги самым тяжёлым моментом в карьере.

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