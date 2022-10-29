В Госдуме назвали провокацией антироссийский баннер на матче киевского «Динамо»
- РИА Новости
«Люди должны понимать, что политическим баннерам и лозунгам на стадионе не место. Они ведут себя, как провокаторы, и не успокаиваются. Совершенно верное решение кипрских стюардов», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
Стюарды стадиона клуба АЕК из Ларнаки (Кипр) отобрали у болельщицы киевского «Динамо» баннер антироссийского содержания во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча проходила 27 октября и завершилась со счётом 3:3. После этой игры «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф еврокубков.
Ранее «Ференцварош» и «Монако» сыграли вничью в Лиге Европы.