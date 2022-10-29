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Бразильский игрок «Локо» не исключил, что в будущем может получить российский паспорт

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Полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл не исключил, что в будущем может получить российский паспорт.
Бразильский игрок «Локо» не исключил, что в будущем может получить российский паспорт
  • РИА Новости

«Слишком рано говорить об этом. Даже не думал на эту тему. Однако никто не знает, что будет в будущем. Может, я когда-нибудь получу российское гражданство и буду считаться россиянином», — приводит слова Габриэля Sport24.

28-летний бразилец перешёл в московский клуб из «РБ Брагантино» 8 сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за железнодорожников. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Габриэл заявил, что финансовая составляющая является одной из причин его перехода в «Локомотив».

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