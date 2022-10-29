Черчесов — о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы: времени на радость нет

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы.

«Рады, что вышли из группы с первого места. Это позволит не играть в 1/16 финала. Но времени на эту радость нет. Вчера в девять утра был на работе с тренерским штабом, провели тренировку, сделали фотографии для маркетинга, а в воскресенье опять матч. Каждодневная работа никогда не прекращается», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

27 октября «Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

После пяти туров венгерский клуб набрал десять очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала турнира. «Монако» с семью очками занимает второе место в группе.

Ранее Черчесов оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Ференцварошем».