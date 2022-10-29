Катар вручил послу Германии ноту протеста из-за слов главы немецкого МВД о ЧМ-2022

Министерство иностранных дел Катара вручило послу Германии ноту протеста из-за слов немецкого министра внутренних дел Нэнси Фезер о чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Замечания Нэнси Фезер о проведении чемпионата мира 2022 года неприемлемы и провокационны по отношению к народу Катара. Недопустимо, чтобы политики пытались набирать очки для внутреннего пользования за счёт отношений с другими странами», — приводит слова из заявления главы МИД Катара The Washington Post.

В четверг, 27 октября, Фезер заявила, что правительство Германии убеждено в том, что присуждение крупных спортивных турниров должно быть связано с соблюдением прав человека и устойчивым развитием. На вопрос о решении провести чемпионат мира в Катаре глава немецкого МВД ответила, что «лучше не присуждать турниры таким государствам».

В пятницу Фезер отметила, что «нужно делать так, чтобы присуждение будущих международных турниров и организация были связаны со стандартами прав человека».

Ранее член парламента Великобритании Лейла Моран прокомментировала высказывание главы МИД Джеймса Клеверли, призвавшего с уважением относиться к Катару, который примет ЧМ-2022.