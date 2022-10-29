Черевченко — о матче с Таджикистаном: шансы на победу есть всегда у любой команды

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана.

«Конечно, такой матч нужен для сборных! И сборной Таджикистана будет интересно сыграть с российскими футболистами, и сборной России нужны международные матчи… Шансы на победу есть всегда у любой команды», — цитирует Черевченко Sport24.

По его словам, команда Таджикистана является конкурентом для сборной России, так как вышла в финальную часть Азиатской лиги. При этом Черевченко отметил, что на игре будет заполнен весь стадион.

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана 17 ноября. Матч начнётся в 18:00 мск.

В сентябре сборная России обыграла на выезде команду Киргизии в товарищеском матче. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана.