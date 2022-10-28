Аллегри: прошло всего 11 игр, рассуждать о чемпионстве пока рано

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о выступлении команды в текущем сезоне.

«Прошло всего 11 матчей, рассуждать о чемпионстве пока рано. Наша цель — сократить отставание от сильного «Милана» и невероятного «Интера»… В данный момент нет смысла говорить о нашем выступлении в Лиге Европы, нужно сосредоточиться на национальном первенстве», — цитирует Аллегри Football Italia.

По его словам, на тренировках футболисты «Ювентуса» работают очень хорошо, поэтому сложно найти причину плохого выступления.

Напомним, что «Ювентус» впервые за девять лет не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что болельщики «Ювентуса» призывают клуб уволить Аллегри с поста главного тренера.