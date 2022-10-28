Петржела: время Дзюбы прошло — он не соответствует требованиям современного футбола

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающему «Адана Демирспор» Артёму Дзюбе пора заканчивать карьеру.

«Время Дзюбы прошло — он не соответствует требованиям современного футбола. Артём уже не такой выносливый, ему не хватает скорости и резкости… Думаю, Дзюбе пора завершать профессиональную карьеру», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

По его мнению, Дзюба не сможет вернуться на прежний уровень, также Петржела отметил, что Дзюба слишком медленный для турецкого футбола.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах за «Адана Демирспор». Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее в «Адана Демирспор» не исключили, что Дзюба может продолжить карьеру в Италии.