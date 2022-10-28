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Терюшков — о «Ференцвароше»: за новостями футбола в недружественных странах не слежу

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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что не следит за матчами «Ференцвароша», который тренирует Станислав Черчесов.
Терюшков — о «Ференцвароше»: за новостями футбола в недружественных странах не слежу
  • РИА Новости

«За новостями футбола, как и других видов спорта, в странах, признанных недружественными, не слежу, считаю это пустой тратой времени», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

По его словам, надо смотреть соревнования, в которых принимают участие российские спортсмены под своим флагом, гербом и гимном.

Напомним, что «Ференцварош» сыграл вничью с французским «Монако» (1:1), набрал десять очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. «Монако» с семью очками занимает второе место в группе.

Венгерский клуб вышел в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе Черчесова.

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