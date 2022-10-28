Шалимов рассказал, почему не считает Черчесова лучшим тренером России
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«Черчесов может быть лучшим тренером Венгрии. Вот работал бы в России, тогда и могли бы его оценивать… Лучший тренер России — это тот, кто работает в России», — цитирует Шалимова «Чемпионат».
Напомним, что «Ференцварош» сыграл вничью с французским «Монако» (1:1), набрал десять очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. «Монако» с семью очками занимает второе место в группе.
Венгерский клуб вышел в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что считает Черчесова лучшим тренером страны.