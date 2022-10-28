Шалимов рассказал, почему не считает Черчесова лучшим тренером России

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов объяснил, почему не считает тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова лучшим тренером России.

«Черчесов может быть лучшим тренером Венгрии. Вот работал бы в России, тогда и могли бы его оценивать… Лучший тренер России — это тот, кто работает в России», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

Напомним, что «Ференцварош» сыграл вничью с французским «Монако» (1:1), набрал десять очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. «Монако» с семью очками занимает второе место в группе.

Венгерский клуб вышел в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что считает Черчесова лучшим тренером страны.