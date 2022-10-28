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Шалимов рассказал, почему не считает Черчесова лучшим тренером России

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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов объяснил, почему не считает тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова лучшим тренером России.
Шалимов рассказал, почему не считает Черчесова лучшим тренером России
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Черчесов может быть лучшим тренером Венгрии. Вот работал бы в России, тогда и могли бы его оценивать… Лучший тренер России — это тот, кто работает в России», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

Напомним, что «Ференцварош» сыграл вничью с французским «Монако» (1:1), набрал десять очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. «Монако» с семью очками занимает второе место в группе.

Венгерский клуб вышел в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что считает Черчесова лучшим тренером страны.

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