Жамнов: не стоит заострять внимания на неудачах Овечкина на старте сезона НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

«Сезон же только начался. Бывает такое, все по-разному вкатываются в сезон. Бывает, что иногда в начале что-то не получается. Не стоит заострять внимания на неудачах Александра», — цитирует Жамнова РБК.

При этом он выразил уверенность, что Овечкин обязательно начнёт показывать результативный хоккей.

«Я думаю, что сезон у него будет хороший. У всего «Вашингтона» сейчас же тоже не очень хороший старт. Сваливать всё на одного игрока, я думаю, — неправильно. Шансы Александра побить рекорд Уэйна Гретцки есть, всегда есть», — добавил Жамнов.

Общий показатель полезности в текущем сезоне составил «-8», что является худшим результатом во всей лиге. Россиянин в восьми матчах набрал шесть очков (три гола + три паса).

Ранее сообщалось, что Овечкин сравнялся с Филом Эспозито по сыгранным матчам в НХЛ.































