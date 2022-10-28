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Жамнов: не стоит заострять внимания на неудачах Овечкина на старте сезона НХЛ

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.
Жамнов: не стоит заострять внимания на неудачах Овечкина на старте сезона НХЛ
  • AP
  • © Adam Hunger

«Сезон же только начался. Бывает такое, все по-разному вкатываются в сезон. Бывает, что иногда в начале что-то не получается. Не стоит заострять внимания на неудачах Александра», — цитирует Жамнова РБК.

При этом он выразил уверенность, что Овечкин обязательно начнёт показывать результативный хоккей.

«Я думаю, что сезон у него будет хороший. У всего «Вашингтона» сейчас же тоже не очень хороший старт. Сваливать всё на одного игрока, я думаю, — неправильно. Шансы Александра побить рекорд Уэйна Гретцки есть, всегда есть», — добавил Жамнов.

Общий показатель полезности в текущем сезоне составил «-8», что является худшим результатом во всей лиге. Россиянин в восьми матчах набрал шесть очков (три гола + три паса).

Ранее сообщалось, что Овечкин сравнялся с Филом Эспозито по сыгранным матчам в НХЛ.












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