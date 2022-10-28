Губерниев — о Черчесове: сейчас он лучший тренер страны
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«За Станислава Саламовича я очень рад. Он доказывает, что он нетривиальный тренер, и я с интересом за ним слежу. Сейчас он, без сомнения, лучший тренер страны», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
По его словам, Черчесов растёт как специалист, становится классным методистом. Губерниев назвал 59-летнего российского специалиста прекрасным мотиватором, который знает своё ремесло.
«Он наставник — и этим всё сказано», — добавил Губерниев.
Венгерский клуб сыграл вничью с французским «Монако» (1:1), набрал десять очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. «Монако» с 7 очками занимает второе место в группе.
«Ференцварош» вышел в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет.
Ранее Черчесов заявил, что Александр Головин доставил неприятности «Ференцварошу».