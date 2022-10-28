Гребнев о поражении Яна: считаю вердикт судей несправедливым

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев прокомментировал поражение россиянина Петра Яна американцу Шону О'Мэлли на турнире UFC 280.

«Теоретически победу О'Мэлли можно было натянуть. Но на что могут сослаться члены жюри? Разве что на урон. Но лично я считаю, что число акцентированных ударов и разнообразие техники должно играть не менее важную роль. Шон нанёс серьёзный ущерб Петру, продемонстрировал отличный бой. С дистанции он работал лучше. Но Ян тоже попадал, несколько раз потряс соперника, доставил ему не меньше проблем. Да, кто-то может обратить внимание на рассечение, но это не совсем корректно. В этом вопросе очень много зависит от особенностей кожи того или иного спортсмена. И это не говорит о том, что россиянин не бил его», — сказал Гребнев в интервью RT.

Он добавил, что Ян провёл шесть тейкдаунов и контролировал О'Мэлли в партере.

«Он был лучше в каждом раунде, пусть и не с большим отрывом. Поэтому считаю вердикт несправедливым. Не хочется впутывать сюда политику, говорить о предвзятости, планах. Но необходимо понимать, что в статусе чемпиона Шон гораздо интереснее UFC, чем Пётр. И теоретически это могло сыграть какую-то роль. В любом случае так судить нельзя. Это портит спорт», — добавил боец.

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