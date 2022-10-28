Узнать больше

Гребнев о поражении Яна: считаю вердикт судей несправедливым

Короткая ссылка
Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев прокомментировал поражение россиянина Петра Яна американцу Шону О'Мэлли на турнире UFC 280.
Гребнев о поражении Яна: считаю вердикт судей несправедливым
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Теоретически победу О'Мэлли можно было натянуть. Но на что могут сослаться члены жюри? Разве что на урон. Но лично я считаю, что число акцентированных ударов и разнообразие техники должно играть не менее важную роль. Шон нанёс серьёзный ущерб Петру, продемонстрировал отличный бой. С дистанции он работал лучше. Но Ян тоже попадал, несколько раз потряс соперника, доставил ему не меньше проблем. Да, кто-то может обратить внимание на рассечение, но это не совсем корректно. В этом вопросе очень много зависит от особенностей кожи того или иного спортсмена. И это не говорит о том, что россиянин не бил его», — сказал Гребнев в интервью RT.

Он добавил, что Ян провёл шесть тейкдаунов и контролировал О'Мэлли в партере. 

«Он был лучше в каждом раунде, пусть и не с большим отрывом. Поэтому считаю вердикт несправедливым. Не хочется впутывать сюда политику, говорить о предвзятости, планах. Но необходимо понимать, что в статусе чемпиона Шон гораздо интереснее UFC, чем Пётр. И теоретически это могло сыграть какую-то роль. В любом случае так судить нельзя. Это портит спорт», — добавил боец.

Ранее эксперт заявил, что Махачев будет выступать дольше Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить