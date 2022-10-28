Энберт считает, что Медведевой обидно из-за ухода Милохина

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт прокомментировал уход блогера Дани Милохина из телепроекта «Ледниковый период».

«Я представляю, как Жене обидно, потому что она была настроена на участие. Представляю, как обидно Авербуху. Мне, как парнику, такой резкий отказ кажется странным», — цитирует Энберта WMJ.

Напомним, что Милохин выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Энберт же принимает участие в шоу с ведущей Региной Тодоренко.

Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости. Продюсер шоу Илья Авербух подтвердил, что Даня отказался от съёмок по личной инициативе.

Ранее Синицина высказалась об уходе Милохина из «Ледникового периода».