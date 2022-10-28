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Энберт считает, что Медведевой обидно из-за ухода Милохина

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт прокомментировал уход блогера Дани Милохина из телепроекта «Ледниковый период».
Энберт считает, что Медведевой обидно из-за ухода Милохина
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я представляю, как Жене обидно, потому что она была настроена на участие. Представляю, как обидно Авербуху. Мне, как парнику, такой резкий отказ кажется странным», — цитирует Энберта WMJ.

Напомним, что Милохин выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Энберт же принимает участие в шоу с ведущей Региной Тодоренко.

Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости. Продюсер шоу Илья Авербух подтвердил, что Даня отказался от съёмок по личной инициативе.

Ранее Синицина высказалась об уходе Милохина из «Ледникового периода».

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