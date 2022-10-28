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AS: «Реал» продлил контракт с Винисиусом до 2027 года

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«Реал» продлил контракт с нападающим Винисиусом Жуниором.
AS: «Реал» продлил контракт с Винисиусом до 2027 года
  • AP
  • © Bernat Armangue

Как сообщает AS, новое соглашение 22-летнего бразильца с мадридским клубом рассчитано до 2027 года.

По информации источника, Винисиус и «Реал» согласовали и подписали контракт ещё летом 2021 года.

В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 17 матчах за сливочных во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Реал» потерпел поражение от «Лейпцига» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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