AS: «Реал» продлил контракт с Винисиусом до 2027 года
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Как сообщает AS, новое соглашение 22-летнего бразильца с мадридским клубом рассчитано до 2027 года.
По информации источника, Винисиус и «Реал» согласовали и подписали контракт ещё летом 2021 года.
В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 17 матчах за сливочных во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Реал» потерпел поражение от «Лейпцига» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.