Боец AMC Fight Nights: с интересом понаблюдал за выступлениями Махачева в полусреднем весе
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«По моему мнению, Хабиб мог бы лучше показать себя в полусреднем дивизионе, чем Ислам. Да, на фоне того же Хамзата Чимаева даже Нурмагомедов выглядит не таким большим, но за счёт физических качеств он мог бы пошуметь в этой категории. Но ему это было не нужно. Всю свою карьеру он провёл в лёгком весе — ради чего ему подниматься? Поясом владел его товарищ Камару Усман. Ладно бы его удерживал Колби Ковингтон, тогда был бы определённый смысл», — заявил Гребнев в интервью RT.
Он также высказался о возможных выступлениях Ислама Махачева в полусреднем весе.
«Я бы с интересом понаблюдал за выступлениями Махачева в полусреднем весе. И перспективы у него есть. Известно, что на спарринги в Дагестане приезжал Леон Эдвардс, и Ислам буквально не давал ему продохнуть, а сейчас англичанин владеет поясом», — отметил боец.
Ранее Гребнев объяснил, какие сложности могут возникнуть у Махачева в битве с Волкановски.