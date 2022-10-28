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Агент Смирнов: Баринов ищет варианты в Европе

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Агент Антон Смирнов заявил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов готов продолжить карьеру в Европе.
Агент Смирнов: Баринов ищет варианты в Европе
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Баринов ищет варианты в Европе. По моей информации, он выдал аккредитацию на поиск ему подходящего варианта продолжения карьеры», — написал Смирнов в соцсетях.

Напомним, что футболист принял участие в 13 матчах «Локомотива» в чемпионате России и забил один гол. Его контракт с московским клубом действует до конца сезона-2022/23.

Ранее в «Локомотиве» отреагировали на слова Баринова, обвинившего одноклубников в безразличии.

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