Агент Смирнов: Баринов ищет варианты в Европе

Агент Антон Смирнов заявил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов готов продолжить карьеру в Европе.

«Баринов ищет варианты в Европе. По моей информации, он выдал аккредитацию на поиск ему подходящего варианта продолжения карьеры», — написал Смирнов в соцсетях.

Напомним, что футболист принял участие в 13 матчах «Локомотива» в чемпионате России и забил один гол. Его контракт с московским клубом действует до конца сезона-2022/23.

Ранее в «Локомотиве» отреагировали на слова Баринова, обвинившего одноклубников в безразличии.