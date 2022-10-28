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Синицина высказалась об уходе Милохина из «Ледникового периода»

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина высказалась об уходе блогера Дани Милохина из телепроекта «Ледниковый период».
Синицина высказалась об уходе Милохина из «Ледникового периода»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я не в курсе вообще ничего, поэтому об этом ничего сказать не могу. Просто пришла сюда и узнала. И то самая последняя узнала», — цитирует Синицину Sport24.

Напомним, что Милохин выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Синицина принимает участие в телепроекте с конькобежцем Иваном Скобревым.

Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости. Продюсер шоу Илья Авербух подтвердил, что Даня отказался от съёмок по личной инициативе.

Ранее Илья Авербух назвал вероятного нового партнёра Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период».

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