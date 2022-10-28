Корнеев рассказал, как два итальянских клуба хотели подписать Захаряна
- РИА Новости
«У меня было два итальянских клуба, один из них — топ, которые были заинтересованы в Захаряне. Но они действовали слишком медленно», — цитирует Корнеева «Чемпионат».
Он добавил, что после того, как Захарян подписал новый контракт с «Динамо», он предложил футболиста «Челси». По его словам, все и так в курсе, почему игрок не смог перейти в лондонский клуб.
В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах за москвичей. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее итальянский журналист сообщил, что за Захаряном следят многие топ-клубы Серии А.