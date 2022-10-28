Каррера о Дзюбе в Италии: он не будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович
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«Дзюба — футболист, который любит вызовы. Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?» — цитирует Карреру Sport24.
Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента назвал возможным трансфер Дзюбы.
В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Дзюба потерял в трансферной стоимости €2 млн.